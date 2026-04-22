Как правильно расстаться с отработанными покрышками

В 2025 году «Спецавтобаза» приняла у автомобилистов 20 тысяч отслуживших шин. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Там же напомнили, что апрель — время замены автомобильных шин, но не все знают, что изношенные покрышки нельзя выбрасывать на мусорные площадки. Они относятся к опасным отходам и требуют отдельной утилизации.

Вынести шины к обычным мусорным контейнерам нельзя, однако некоторые водители всё же пренебрегают этим правилом. Иногда владельцы шиномонтажных мастерских привозят на площадки грузовики старых покрышек, за «экологичную утилизацию» которых заплатили клиенты. В таких случаях ликвидировать скопившиеся шины должен собственник площадки: управляющая организация или местная администрация.

Начальник экологической службы АО «Спецавтобаза» Артём Хачатурян отметил, что шины относятся к четвёртому классу опасности. Их запрещено использовать во дворах для украшения клумб или оборудования детских площадок, так как они выделяют вредные вещества в почву. Выбрасывать их вместе с обычным мусором тоже нельзя. Такие отходы необходимо утилизировать правильно. Отработанные покрышки успешно перерабатывают: из них делают автоковрики и добавляют в асфальтовые смеси для строительства дорог.

«Спецавтобаза» организует приём изношенных шин, чтобы они не попадали на контейнерные площадки. Сдать покрышки можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по адресу: Посадская, 3. После этого специалисты отправят их на переработку.

Руководитель направления по работе с производственными и бытовыми отходами АО «Спецавтобаза» Олеся Плещева сообщила, что в прошлом году автомобилисты и организации сдали в пункт приёма около 20 тысяч шин. С начала этого года уже более 2 500 покрышек были доставлены на переработку. С наступлением сезона смены резины количество обращений в пункт приёма будет расти.

За нарушение правил утилизации шин предусмотрены штрафы: до 4 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для предприятий.

Перед сдачей шин их необходимо подготовить: очистить от загрязнений, горюче-смазочных материалов, камней, грунта, металла и других посторонних предметов. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. Стоимость утилизации легковых шин составляет от 67 до 150 рублей за штуку, в зависимости от диаметра. Подробную информацию об услуге можно найти на сайте «Спецавтобазы» в разделе «Как утилизировать шины».

