В чем разница между осмотром и досмотром автомобиля

Практически каждого водителя на дороге останавливал инспектор ДПС. Сотрудник ГАИ может попросить предоставить документы, осмотреть машину или потребовать открыть багажник. Насколько правомерным является осмотр автомобиля, в каких случаях проводится досмотр и может ли водитель отказать инспектору, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал автоюрист, член НРО Ассоциации юристов России, заместитель заведующего Адвокатской конторой Балахнинского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Андрей Полозов. По словам автоюриста, многие автовладельцы путают осмотр с досмотром. При осмотре инспектор не проникает внутрь автомобиля, а проводит лишь визуальное обследование. Наблюдение может проводиться через стекла транспортного средства.

© Нижегородская правда

Как правило, дорожный инспектор проверяет количество пассажиров в салоне, пристегнуты ли они ремнями безопасности, а также соблюдение правил перевозки детей. Процедура досмотра уже гораздо сложнее. У инспектора для проведения досмотра должны быть веские основания — ориентировка или подозрение в провозе запрещенных предметов.

«В таком случае инспектор должен составить протокол досмотра с участием понятых, — пояснил Андрей Полозов. — Без лишнего подозрения и отсутствия нарушений, если водитель отказывается открывать багажник, при этом ведет себя адекватно, не нервничает, инспектор ГАИ скорее всего этим заниматься не будет».

Как отмечает автоюрист, в случае неправомерного досмотра автовладелец может подать жалобу, обратиться в суд и получить компенсацию, если докажет, что процедура была проведена с нарушением закона, или из-за действий инспектора водителю был причинен материальный или моральный ущерб (например, опоздание на самолет или важную деловую встречу).

Ранее редакция сайта pravda-nn.ru разбиралась, как уладить спор после ДТП.