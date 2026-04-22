Какие автомобили россияне чаще всего покупают через интернет

По данным аналитиков, в 1 квартале 2026 года среди машин с пробегом самыми востребованными марками стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Honda, Ford, BMW и Mazda. При этом наибольшую долю в общем топе заняли автомобили японских брендов (30%), далее следуют немецкие (18%), корейские (16%), российские (11%) и американские (8%).

По моделям в сегменте с пробегом лидируют Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, Ford Focus, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Kia Ceed и Nissan Qashqai, сообщили в "СберАвто".

В категории новых автомобилей больше половины онлайн-продаж приходится на российские бренды, китайские марки заняли 36%.

Топ-5 новых марок по онлайн-продажам: Lada, Tenet, Geely, Haval и Jetour. А в десятку самых популярных новых моделей вошли Lada Granta, Lada Niva, Lada Iskra, Tenet T4, Lada Vesta, Geely Monjaro, Lada Largus, Tenet T7, Haval Jolion и Jetour Dashing.

Помимо Москвы, чаще всего новые авто через интернет покупают в Самарской области, Пермском и Краснодарском краях, Нижегородской области и Санкт-Петербурге.