Какие сюрпризы ждут покупателей подержанных китайских авто

Российские автолюбители стали чаще покупать подержанных «китайцев».

Пока китайские автомобили уверенно завоевывают вторичный рынок России, эксперты бьют тревогу: многие из них попросту не готовы к местным реалиям. Самая частая жалоба владельцев — коррозия.

По словам директора техцентра Михаила Пальмова, некоторые модели из КНР по-прежнему отличаются некачественным металлом — специалист своими глазами видел экземпляры, которые начинали «цвести» уже через три года эксплуатации. А недавно в мастерскую привезли китайский кроссовер, прогнивший насквозь.

Особенно уязвимы перед ржавчиной GAC GS4 (полное отсутствие цинкового слоя), Jetta VS7 (оцинкованы лишь отдельные детали), а также Lifan и Dongfeng. Но коррозия — не единственная проблема. В морозы у «китайцев» массово отказывают сенсорные дисплеи и мультимедиа, а тормозная система требует повышенного внимания. Автовладельцы в своих отзывах жалуются на «глючную» электронику, отказывающие стеклоподъемники и проблемы с подвеской буквально через пару лет после покупки.

Показательно, что даже глава концерна Great Wall Motor назвал коррозию китайских машин «вопросом совести производителей». Специалисты рекомендуют покупателям подержанных «китайцев» сразу после приобретения делать антикоррозийную обработку и быть готовыми к тому, что экономия на старте может вылиться в серьезные траты на ремонт. В погоне за низкой ценой производители до сих пор экономят на главном — на том, что должно служить годами.

Напомним, что продажи премиальных авто в России выросли на 36% в I квартале 2026 года. Отреставрированный лимузин ЗИС 110 1957 года удивил Москву ценой почти как Rolls Royce.