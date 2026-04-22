Почему долгий прогрев автомобиля бьет по кошельку и мотору

Автоэксперты объяснили, как привычка греть машину часами разрушает двигатель.

Многие водители уверены: чем дольше машина греется во дворе зимой, тем лучше.

Однако современные автомобили не требуют долгого стояния на месте, утверждают эксперты издания Pravda.Ru.

При работе без нагрузки топливо сгорает не полностью, из-за чего страдают свечи и катализатор, а на деталях образуется липкий нагар.

«Двигатель греется неравномерно. Достаточно пары минут, чтобы масло разошлось по системе, а затем нужно ехать без резких ускорений», – говорит автоэксперт Антон Воробьев.

Финансовая сторона тоже имеет значение: 15–20 минут автозапуска в день превращаются в лишние литры бензина, особенно зимой. Греть мотор дольше 3-5 минут имеет смысл только в сильный мороз за -20°C. Летом же машине достаточно всего минуты прогрева.