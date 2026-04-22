Названы популярные автомобили с пробегом до двух миллионов рублей

Аналитики выяснили, какие машины с пробегом можно купить до двух миллионов. В рамках исследования о ситуации на рынке подержанных машин аналитики агентства «Автостат» определили модели, которые чаще всего встречались в продаже в марте по цене до двух миллионов рублей.

© Quto.ru

Самый распространённый вариант в этой ценовой категории — кроссовер Kia Sportage. Как правило, это восьмилетние машины. За эти же деньги можно приобрести Nissan X-Trail, Toyota C-HR, а также Mazda6 и Volkswagen Passat. Все они также «восьмилетки».

Среди более «молодых» предложений не дороже двух миллионов рублей эксперты выделили шестилетний Nissan Qashqai и пятилетний Kia Cerato.

При этом средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России в марте 2026 года достигла 1 423 800 рублей, что больше февральского значения всего на 0,1%.