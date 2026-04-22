Эксперт раскрыл секрет быстрой зарядки электромобиля

Скорость зарядки электромобиля на DC-станциях не всегда соответствует ожиданиям, и ключевую роль здесь играет подготовка батареи к приёму высокой нагрузки. Как объяснил автоэксперт Дмитрий Новиков, эффективность литий-ионного аккумулятора зависит от его температуры: если он слишком холодный или перегретый, система автоматически ограничивает мощность, что может ошибочно восприниматься как проблема инфраструктуры. Для оптимальной работы современные электромобили оснащены системами преднагрева или охлаждения, которые активируются, когда станция задана в штатной навигации как пункт назначения, позволяя быстрее достичь пиковой мощности и сократить время стоянки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Использование сторонних приложений для поиска зарядки без указания её в маршруте может привести к тому, что система не запустит подготовку батареи, особенно в холодную погоду или после коротких поездок. Навигация в электромобиле является частью энергетического управления, и машина должна понимать цель поездки, чтобы заранее подготовить аккумулятор к быстрой зарядке. Практическое правило заключается в том, чтобы всегда вводить станцию в штатную навигацию заранее, что особенно важно при низком уровне заряда или в неблагоприятных температурных условиях. Это не отменяет других факторов, таких как ограничения самой станции или состояние батареи, но в большинстве случаев позволяет приблизить реальную скорость к заявленным показателям.

Таким образом, секрет эффективной зарядки в 2026 году заключается не только в мощности станции, но и в грамотной подготовке автомобиля через преднагрев батареи. Эта функция делает эксплуатацию электромобиля более предсказуемой и помогает экономить время, обеспечивая более стабильные результаты при использовании DC-зарядок.