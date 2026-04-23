Эти автомобили россияне чаще всего покупают через интернет

СберАвто: Lada, Toyota и Kia лидируют по онлайн-покупкам авто с пробегом в РФ.

© За рулем

Онлайн-продажи автомобилей в России демонстрируют чёткие предпочтения покупателей, причём картина для новых машин и машин с пробегом заметно различается. Согласно свежему исследованию экосистемы СберАвто, за первые три месяца 2026 года на вторичном рынке уверенно доминировали японские бренды, забравшие 30% всех сделок. Немецкие марки оказались на втором месте с 18%, а корейские – на третьем с 16%.

Российские автомобили в этой категории заняли четвёртую строчку с 11%, обогнав американские (8%). Конкретно же самыми ходовыми подержанными марками стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Honda, Ford, BMW и Mazda. Среди моделей народную любовь делят Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, следом идут Lada Vesta, Ford Focus и Toyota Camry.

Совершенно иная ситуация сложилась на рынке новых авто, где онлайн-покупки через СберАвто более чем наполовину обеспечили отечественные производители. Китайские бренды, впрочем, тоже не остались внакладе, захватив солидные 36% продаж. Топ-5 марок выглядит так: Lada, Tenet, Geely, Haval и Jetour.

Десятка самых популярных новых моделей и вовсе напоминает парад отечественных и китайских новинок: Lada Granta, Lada Niva, Lada Iskra, Tenet T4, Lada Vesta, Geely Monjaro, Lada Largus, Tenet T7, Haval Jolion и Jetour Dashing. Премиальные европейские или японские марки в этот список не попали, что довольно показательно.

Москва, разумеется, остаётся абсолютным лидером по количеству онлайн-сделок с новыми автомобилями. Однако активность покупателей заметна и в других крупных регионах. Вслед за столицей идут Самарская область, Пермский и Краснодарский края, Нижегородская область и Санкт-Петербург. В общем, картина подтверждает, что онлайн-покупка авто перестала быть экзотикой и для жителей регионов.