Эксперт Анна Франк рассказала, как определить пробег автомобиля по износу шин.

Эксперт по подержанным автомобилям Анна Франк поделилась простым, но действенным методом, который помогает быстро оценить реальный пробег машины перед покупкой. Речь идёт не о сканировании электронных блоков, а о внимательном осмотре резины. По её словам, многие продавцы забывают или не считают нужным менять покрышки в угоду правдоподобности истории автомобиля.

Способ основан на анализе даты производства шин. На боковине каждой покрышки есть маркировка из четырёх цифр в овале – например, 1525. Первые две цифры обозначают неделю производства, последние две – год. Таким образом, 1525 это 15-я неделя 2025 года. Если на машине, которая по документам прошла 150 тысяч километров, стоят почти новые шины 2025 или 2026 года выпуска, это серьёзный повод задуматься. Правда, бывают и обратные ситуации, когда на свежем автомобиле стоит старая резина – это тоже сигнал о возможных манипуляциях.

Найти маркировку несложно, но нужно знать, где искать. Искомый овал с четырьмя цифрами обычно расположен на внешней боковине покрышки. Иногда его выносят на внутреннюю сторону, так что для проверки может потребоваться залезть под машину или заглянуть за колесо. Эксперт советует проверять все четыре колеса, потому что даты на них могут различаться, что само по себе расскажет историю замен.

Что делать, если даты не сходятся с пробегом? Полное несоответствие – явный красный флаг. Допустим, автомобиль 2018 года выпуска с заявленным пробегом в 30 000 км, но на нём стоят шины, выпущенные на 52-й неделе 2020 года. Получается, первые два года машина почти не ездила, а потом вдруг за год-два «накатала» столько, что потребовалась замена резины? Такие нестыковки требуют очень подробных объяснений от продавца и являются веским основанием для углублённой проверки через сервис.

Конечно, этот метод не даёт стопроцентной гарантии. Бывает, что резину меняли после прокола или аварии, а не из-за износа. Однако в комплексе с другими проверками – осмотром салона, педалей, состояния технических жидкостей и диагностикой – он становится мощным инструментом в руках покупателя. В общем-то, это бесплатный и быстрый фильтр, который отсеет самые грубые попытки обмана и сэкономит ваше время.