Попытка уйти от столкновения, выехав на обочину, может грозить уголовной статьей

Женщина-водитель была наказана по статье Уголовного кодекса за аварию с пострадавшими, которая произошла, по сути, не по ее вине. И Верховный суд подтвердил, что такое решение - правильное. Причем уголовную статью заработала не только она, но и тот, кто спровоцировал ДТП. Причина такого поворота событий, как говорится, крылась в нюансах. В данном случае - в некоторых деталях Правил дорожного движения, о которых многие просто забывают. Корреспондент "РГ" разобрался в этих тонкостях.

© Российская Газета

Итак, сначала история. Некая гражданка Вельмякина вела машину, направляясь из Саратова в Нижний Новгород. В салоне в качестве пассажиров были ее дочь и ее мать. Дорога была двусторонняя - по одной полосе для движения в каждом направлении. Светлый летний день. И вот навстречу едет фура, и ее начинает обгонять другой автомобиль. Вельмякина понимает, что он не успеет закончить маневр до лобового столкновения, и уходит на обочину. А обочина подвела. Щебенка. Плюс дама пыталась тормозить при маневре, отчего машину занесло, и она улетела в кювет, где столкнулась с деревом. Оба пассажира серьезно пострадали: у них тяжкие травмы.

А что с тем, кто обгонял фуру по встречке, кто спровоцировал эту аварию?

Ни он, ни его машина не пострадали. Это было так называемое бесконтактное ДТП. Но он еще и не остановился после этого, а просто продолжил свой маршрут. Благодаря свидетелям и камерам его нашли. И установили его вину в ДТП, несмотря на все его возражения. И он получил уголовный срок - правда, условный, - за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Да еще и с отягчающим обстоятельством: оставлением места ДТП.

Бесконтактное ДТП - недавний термин, появившийся в нашем правосудии несколько лет назад. Раньше считалось, раз нет контакта - нет и ДТП. А спровоцировал ли аварию один из водителей, не участвовавший в происшествии, не спровоцировал ли - не учитывалось. Теперь учитывается - после соответствующего решения Верховного суда по одному из дел. В данном случае следствием и судами установлено, что именно из-за нарушения правил обгона произошло ДТП по вине обгонявшего водителя, хотя он сам, без малейшей царапины на бампере, уехал.

Возникает вопрос: за что по уголовной статье осудили женщину, которая пыталась избежать лобового столкновения? Вот тут и возникают очень серьезные тонкости Правил дорожного движения.

Дело в том, что в них есть статьи, за которые не предусмотрено наказание по Кодексу об административных правонарушениях. Например, превышение скорости у нас запрещено, но наказание начинается только с того момента, когда скорость превышена более чем на 20 км/ч. Это не значит, что можно превысить ее хотя бы на 1 км/ч. Просто административного наказания за это нет. Есть такой пункт 10.1 Правил, который требует от водителя в случае возникновения опасности, никуда не сворачивая, давить на тормоза вплоть до полной остановки машины. Чаще всего именно несоблюдение этого пункта делает водителя виновным в аварии. Но ответственность за это не прописана.

Есть еще пункт 8.1 ПДД, в котором говорится: "При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения". За это тоже не предусмотрено наказания, пока не доходит до уголовного дела. И вот тут все эти невыполненные пункты Правил играют огромную роль.

Так вот, водитель Вачугов нарушил правила обгона: он обгонял там, где это разрешено, но не убедился в том, что встречная полоса свободна и он сможет завершить маневр. И он успел его завершить, благодаря тому что фура тормозила, а встречная машина улетела с дороги в кювет. Кроме того, он не выполнил требования тормозить при обнаружении опасности до полной остановки. Все это установил еще суд первой инстанции. Более того, он отмел доводы водителя о том, что при выезде на встречку он не видел встречной машины из-за перегиба дороги. Но данные с его же видеорегистратора показывают: встречный автомобиль - в кадре.

А что же нарушила Вельмякина? Вместо того чтобы тормозить "тапкой в пол", она съезжает на обочину и только там начинает тормозить. Это подтверждают данные с ее видеорегистратора, а также трассологическая экспертиза. Она не выполнила требования правил о торможении в случае обнаружения опасности, а также совершила опасный маневр, выполняя который не справилась с управлением. В итоге - двое тяжело пострадавших.

Суд первой инстанции назначил водителю, выехавшему на встречку, три года лишения свободы, но условно, с лишением прав на два года. А водительнице перевернувшейся машины - год ограничения свободы с лишением прав на 1,5 года. Все вышестоящие суды, включая Верховный, это решение подтвердили.

Как пояснил адвокат Сергей Радько, все мы обязаны действовать в соответствии с Правилами дорожного движения, независимо от того, предусмотрена ли за это ответственность или нет. Такие дела крайне сложны, все в них зависит от конкретных обстоятельств. Но если экспертизы подтвердили, что была техническая возможность избежать ДТП, нажав на тормоза, то ссылки на крайнюю необходимость выезда на обочину уже не пройдут.