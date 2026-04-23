Водителей предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине

За украшения в автомобиле, которые мешают обзору, водителю грозит штраф 500 рублей. Об этом NEWS.ru напомнил юрист Михаил Салкин.

© соцсети

Речь идёт о различных игрушках, крупных подвесках на зеркале заднего вида, ароматизаторах. Аналогично могут возникнуть вопросы к наклейкам, табличкам, декоративным лентам и другим элементам на лобовом стекле, если они перекрывают обзор.

Ранее автоюрист Андрей Полозов предупредил, что отказ от прохождения медосвидетельствования по требованию инспектора может обернуться штрафом до 45 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет.