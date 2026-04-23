Почему современные машины не доживают до миллиона километров

Эксперт Колодочкин о моторах-миллионниках: вот почему их перестали делать.

Мечта о двигателе, который спокойно выхаживает миллион километров, то и дело вновь будоражит сердца автовладельцев. Говорят, умели же раньше делать! А в памяти всплывают знаменитые Mercedes W123 и W124.

Между тем, сделать такой мотор совсем несложно и сегодня – хоть на ГАЗе, хоть на ВАЗе. Примерный перечень основных технических решений выглядит так:

Да, практически все.

Чугунный блок обеспечит правильную геометрию цилиндров, указанные поршни снизят давление на стенки цилиндров, тепловая деформация исключена. Плюс никаких наддувов и даунсайзингов.

Выжимать предельную мощность не нужно, не нужны ни высокая степень сжатия, ни миниатюрность, ни сверхэкономичность. Пусть будет объем в 2-3 литра и число цилиндров от четырех до шести. Обойдемся и без прямого впрыска. Ну а нормальные системы питания и зажигания сделать вообще несложно.

Понятно, что «миллионником» должен быть не только мотор, но и весь автомобиль. Отсюда вывод, про который часто забывают: чтобы достичь такого пробега, машину придется эксплуатировать интенсивно, передавая по наследству детям и внукам. Уплотнения вечными не бывают, да и коррозия не дремлет.

Добавим также, что «миллионник» необходимо педантично обслуживать, заменяя расходники согласно сервисному предписанию. Без этого семизначного пробега не достичь. Машина должна работать практически без отдыха. У дедушки-дачника такое не получится.

Причин – две.

Первая причина: требования к экологичности, экономичности, дешевизне. А главное – массовость. Нужно выпускать товары, четко рассчитанные на гарантийный срок – и не более того. Иначе производителю не выжить.

Вторая причина – из разряда необычных. Современный потребитель вовсе не горит желанием купить автомобиль с миллионным ресурсом: для него гораздо важнее постоянно быть, что называется, в тренде. И автомобиль типа Mercedes W123, будь он даже неубиваемым, его уже не устроит по определению: ему понадобятся системы ESP, ABS, автопилоты, подушки безопасности и втрое меньшие расходы горючего. А также ксенон вместо галогенок, затем светодиоды вместо ксенона, лазеры вместо светодиодов – и так до бесконечности.

Короче говоря, надежный автомобиль нужен всем, но вот ездить на нем всю жизнь хотят только единицы. Такого не предусмотрел ни один фантаст!

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»: