Новая стратегия развития автопрома появилась в России

22 апреля в Москве был представлен новый план развития отечественного автопрома. Это уже четвертая или пятая стратегия за последние 15 лет. Как сообщают "Известия", ее главным автором стал руководитель практики «Транспорт и логистика» компании Strategy Partners Анатолий Грек.

В настоящее время геополитические, а не экономические факторы доминируют на рынке, что делает прогнозирование сложным. Отсутствие предсказуемости ставит под угрозу инвестиционные программы, и государство вынуждено принимать на себя риски, которые частный капитал избегает.

В связи с этим предлагается переориентироваться с внешних на внутренние ресурсы и разработать новую модель прогнозирования. Цель - формирование рынка с достаточным числом национальных производителей, обладающих необходимым масштабом для эффективного производства.

Для этого планируется создание национальных платформенных решений, предполагает пересмотр СПИК 2.0 и формирование крупных отраслевых объединений. Грек прогнозирует, что к 2035 году российский авторынок может достичь объема в 2,5–2,8 миллиона автомобилей.

Основной долгосрочной задачей отрасли является обеспечение населения, бизнеса и муниципалитетов доступной и качественной отечественной автотехникой, как подчеркнули представители ведомства. В обновленной стратегии будут учтены такие аспекты, как формирование будущей отраслевой структуры рынка в различных сегментах, сбалансированное соотношение отечественной продукции и импорта, а также распределение государственной поддержки.

Примечательно, что ни одна из предыдущих стратегий не была полностью реализована. Эксперты в целом поддерживают необходимость окончательного определения приоритетов и методов развития отрасли.