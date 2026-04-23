Почему прогнозы роста цен на ТО разбегаются от 10 до 25%

Техобслуживание авто подорожает на 10% в 2026 году.

Пока коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский успокаивает автовладельцев прогнозом в 10 процентов, другие игроки рынка рисуют куда более мрачную картину. Технический директор Fit Service Никита Родионов ожидает подорожания техобслуживания на 15–25 процентов к концу 2026 года. Директор «Автосвиты» Мария Посеницкая называет вилку 10–15 процентов.

В чем причина такого разброса? Крупные сети с налаженными контрактами на запчасти и собственными помещениями могут сдерживать цены дольше. Маленькие сервисы, которые арендуют боксы и закупают масло у посредников, вынуждены закладывать в чек все свои растущие издержки. Плюс региональный фактор: в Москве цены традиционно выше, чем в провинции.

Но всех экспертов объединяет одно: драйверы роста одинаковы для всех. Инфляция, удорожание запчастей (маркировка «Честный знак» добавит к цене до 30 процентов), рост коммуналки и аренды. А еще дефицит квалифицированных мастеров — их зарплаты тоже растут, и это закладывается в стоимость нормо-часа.

Так что 10 процентов от «Прагматики» — это скорее оптимистичный сценарий для сетевых гигантов. Независимые сервисы и владельцы старых иномарок, которым нужны редкие запчасти, могут готовиться к двузначным цифрам с первой цифрой «два».

