Исследование Rambler&Co: каждый четвертый обладатель собственного авто периодически берет машину в аренду

Российские водители предпочитают гибкую мобильность, совмещая личный автомобиль, каршеринг и аренду – об этом говорят результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co и экосистемы Сбера для автолюбителей. В рамках опроса, в котором приняли участие более полутора тысяч водителей по всей стране, изучалось, совмещают ли россияне разные способы быть за рулем, в каких сценариях арендная машина становится предпочтительнее личной и какую роль сегодня играет автомобиль в жизни человека.

59% опрошенных россиян водят ежедневно, еще 20% – несколько раз в неделю (оставшийся 21% – реже). Таким образом, четверо из пяти автолюбителей регулярно находятся за рулем. Для 44% респондентов вождение ассоциируется со свободой, для 28% – с возможностью успевать больше, а для 7% – с новыми горизонтами: путешествиями, хобби, жизнью за городом. Лишь для 21% опрошенных вождение – это необходимость, а не преимущество, однако пересесть на общественный транспорт готовы меньше половины (43%) ответивших таким образом.

Согласно опросу, для поездок водители не всегда используют собственные автомобили – 25% опрошенных автовладельцев периодически прибегают к поминутной аренде. Есть и обратная статистика от сервиса Ситидрайв, который входит в экосистему Сбера для автолюбителей: 80% «каршероводов» имеют собственный автомобиль. Эти данные опровергают миф о том, что каршеринг выбирают только водители без личного транспорта. Напротив, аренда становится гибким дополнением к собственному авто.

Среди респондентов, которые пользуются каршерингом, 32% обращаются к сервису ежедневно, 20% – не реже раза в неделю, еще столько же – не реже раза в месяц, а 28% используют поминутную аренду гибко, по мере необходимости в конкретной жизненной ситуации.

Сценарии, в которых водители чаще всего предпочитают каршеринг:

24% респондентов – для поездок в один конец (например, в аэропорт);

20% – когда в пункте назначения сложно найти парковку;

19% – для снижения расходов на обслуживание личного автомобиля;

22% имеют машину в семье, но не являются основным водителем и пользуются каршерингом для личной мобильности;

лишь 15% водят редко и не нуждаются в авто во владении.

42% всех опрошенных респондентов хотя бы раз арендовали автомобиль более чем на один день. Из них 40% делали это во время путешествий по другим городам и странам, 17% – для путешествий из домашнего региона, еще 17% – на время ремонта собственного транспорта. 13% респондентов требовалось более вместительное авто – например, при переезде, а еще 13% арендовали машину на сезон (чтобы провести лето на даче или зиму в теплых регионах).

Таким образом, сегодня для современных водителей ценность заключается не в обладании автомобилем как активом, а в самом опыте вождения и свободе передвижения. Водители осознанно выбирают между личной машиной, каршерингом и арендой в зависимости от задачи: рутинной поездки, маршрута в центр города, грядущего отпуска и т. п. Такой подход повышает комфорт и становится важным фактором качества жизни и удовольствия за рулем.