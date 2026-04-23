Эксперты назвали электромобили с худшей безопасностью

Эксперты составили перечень электромобилей, чьи показатели безопасности вызывают серьезные нарекания по итогам краш-тестов. Лидерами антирейтинга стали модели, в которых выявлены слабые места в конструкциях кузова, недостаток активных систем помощи и низкая защита при столкновениях. Список включает как массовые, так и премиальные бренды, что свидетельствует о системных проблемах в некоторых секторах рынка электрокаров. tarantas.news

Так, Audi Q4 e-tron, несмотря на стильный дизайн и высокую производительность, показал низкие оценки при фронтальных ударах по данным IIHS и NHTSA. BMW i4 обнаружил отсутствие ряда стандартных ассистентов водителя, что отбросило его в конец рейтинга безопасности. Kia EV6 продемонстрировала серьезные пробелы в защите при боковом столкновении, хотя и славится технологичностью.

Nissan Leaf, имеющий репутацию надежного автомобиля, выявил значительные недостатки конструкции кузова, повышающие риск травмирования пассажиров. Rivian R1T получил низкие баллы из-за слабой прочности кузова и недостаточной защиты головы и шеи при краш-тестах. Subaru Solterra, отличающийся запасом хода и проходимостью, пострадал от недостатка водительских ассистентов и плохого поглощения энергии удара.

Tesla Model 3, хотя и оснащена продвинутым автопилотом, проявила слабое поведение в реальных авариях: краш-тесты указали на повышенную опасность деформации передка при лобовых ударах. Toyota BZ, как новый электрический кроссовер японской марки, подвергся критике за недостаточную пассивную безопасность. Toyota C-HR показал ограниченную эффективность защитных механизмов и высокий риск тяжелых повреждений для находящихся в салоне. Volkswagen ID.4 завершил список слабой электроникой безопасности и невысокими оценками при боковых ударах.