Почему нельзя поднимать дворники на новых авто: советы эксперта

Современные автомобили скрывают свои дворники под кромкой капота, и попытки поднять их по старинке могут обернуться повреждением лакокрасочного покрытия или поломкой механизма. Как сообщает speedme.ru, автоэксперт Алексей Степанцов предупреждает: привычные манипуляции больше небезопасны.

Зачастую водители пытаются оторвать примерзшие к стеклу щетки или резко включают дворники по льду. Хотя такие действия считаются обычными, из-за сложной электроники и конструктивных изменений они способны повредить резиновые вставки или мотоочиститель. Не менее вредно применять некачественную жидкость для мытья стекол или оставлять грязь в зоне покоя дворников.

Чтобы избежать проблем, следует перейти в сервисный режим — это позволяет приподнять рычаги без ударов о капот. Активировать его можно через приборную панель или специальной последовательностью команд из инструкции. Зимой щетки включают только после снятия льда и прогрева стекла встроенными системами.

Даже такое привычное устройство, как дворники, нуждается в осознанном подходе. Современные автомобили диктуют новые правила ухода, а игнорирование сервисного режима чревато порчей дорогостоящих элементов кузова.