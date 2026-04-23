Эксперты объяснили, почему разгон 0–100 км/ч не главный показатель

При выборе машины многие привыкли смотреть на время разгона до 100 км/ч, но в реальной эксплуатации куда важнее динамика на средних скоростях. Способность быстро ускоряться с 60 до 100 км/ч или с 80 до 120 км/ч напрямую влияет на безопасность обгонов и перестроений. Именно эти показатели, как рассказали эксперты, являются ключевыми для ежедневной езды.

© соцсети

32cars.r

Согласно проведённым тестам, безопасный разгон в интервале 60–100 км/ч занимает от 5,5 до 8 секунд, при этом автомобиль проезжает 120–180 метров. Чем хуже динамика, тем длиннее этот отрезок и тем выше вероятность аварийной ситуации. Для таких манёвров, как обгон на трассе или вливание в поток на магистрали, важен быстрый отклик мотора без задержки.

Небольшие двигатели в городских условиях часто оказываются достаточными, однако при выезде на скоростные шоссе, особенно с полной загрузкой или в горной местности, их слабая тяга может привести к потере уверенности. Мощный мотор помогает быстрее завершить опасный манёвр, сокращая время на встречной полосе.

Универсальной рекомендации по выбору мощности нет: если машина нужна в основном для пробок, то базовый двигатель оправдан. Но при частых дальних поездках или перевозке грузов лучше оценивать не «спринт до сотни», а именно эластичность в независимых испытаниях — это даёт реальную картину. Важно помнить и о снаряжённой массе: лишний груз, багажник на крыше или неисправности ухудшают разгон даже при высокой заявленной мощности.