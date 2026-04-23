Водителям рассказали о последствиях попадания молнии в автомобиль

Удар молнии в автомобиль происходит крайне редко. При этом на деле такой инцидент менее опасен, чем кажется. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По словам специалиста, люди, находящиеся в автомобиле во время удара, вне опасности. Кузов машины распределяет ток по всей поверхности, после чего тот уходит в землю или воду на асфальте. При этом теоретически пассажиры могут получить травмы, но только если в момент попадания молнии будет прикасаться к металлическим деталям или стоять рядом с транспортным средством.

Эксперт подчеркнул, что удар молнии сопровождается ярким светом и громким хлопком, из-за чего человек может временно ослепнуть или оглохнуть от ее попадания в кузов.

«Автомобиль, в свою очередь, получить повреждения может. В группе риска лакокрасочное покрытие, электронные блоки управления и предохранители», — предупредил Ладушкин.

Для того чтобы обезопасить себя, во время грозы рекомендуется заехать на ближайшую АЗС, поскольку все они оснащены громоотводами, или в жилой массив.

