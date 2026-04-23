Чем глубокая лужа угрожает машине

При погружении в глубокую лужу до половины колеса у машины не должно возникнуть проблем, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

«На самом деле здесь рисков нет довольно до большой глубины. Если у автомобиля всё герметично и хорошо, то никаких проблем не будет», — поделился он.

Проблемы могут быть, если отведены вниз какие-нибудь выбросы картерных газов, продолжил эксперт.

«Или есть воздухозаборники, которые отведены вниз. Или где-то есть прохудившиеся патрубки воздухозаборника. В этих случаях машина может поймать воду. Тогда будет гидроудар, и двигателю придёт конец», — отметил он.

Но обычно при погружении до половины колеса никаких подобных негативных моментов быть не должно, подытожил специалист.

