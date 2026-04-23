Автоэксперт объяснил, почему глубокие лужи опасны для машины

В некоторых случаях попадания колеса в глубокую лужу может стоить водителю замены двигателя.

© Вечерняя Москва

Почему не стоит ездить по лужам, рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

— На самом деле здесь рисков нет довольно до большой глубины. Если у автомобиля все герметично и хорошо, то никаких проблем не будет, — ответил эксперт.

Однако если есть проблемы в системе вентиляции картерных газов (элемент двигателя внутреннего сгорания) или воздухозаборники отведены вниз, тогда в машину может попасть вода.

По словам эксперта, при плохой герметичности патрубки воздухозаборника также может случиться резкий скачок давления в трубопроводе или двигателе. В таком случае мотор придется полностью менять, передает RT.

Попов подчеркнул, что в большинстве случаев при погружении машины до половины колеса серьезных поломок возникнуть не должно.

