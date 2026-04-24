Автомобилистов предупредили о наказании за вой по ночам

Автомобилистам может грозить штраф до пяти тысяч рублей за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время. Об этом предупредил кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Эксперт указал, что систематический беспричинный вой сигнализации автомобиля, особенно в ночное время, — основание для наказания владельца машины. Если же сигнализация сработала, предупреждая о попытке угона, никакого нарушения нет.

Штрафы также предусмотрены для владельцев мотоциклов, если шум двигателя ночью превышает норму.

Юрист Валентина Бачурина рассказывала, что можно получить штраф в 500 рублей. Кроме того, продолжила она, превышение уровня шума с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни является нарушением общественного порядка, и в таком случае сумма наказания для владельца мотоцикла будет больше (до трех тысяч рублей).