Названы автомобили, к которым сложнее всего найти запчасти

Сложнее всего с поиском запчастей и расходников приходится владельцам автомобилей марок Lifan, Zotye, Haima, а также некоторых моделей Brilliance и Hawtai.

О проблемах автовладельцев названных брендов рассказал заместитель гендиректора по сервису автомобильной группы "Авилон" Сергей Паршиков. Как указал руководитель в беседе с журналом Motor, речь идет в основном о брендах, официальные дистрибьюторы которых либо покинули российский рынок, либо и вовсе прекратили свое существование. Специалист назвал модели таких брендов автомобилями-сиротами.

Например, продажи Lifan в России завершились в 2022 году, а в 2020 году компания стала банкротом. В рамках реорганизации бизнеса государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund получил 51% акций компании, а подразделение Geely Technology Group - 49%. Новые владельцы переименовали марку в Lifan Technology и переориентировали ее на производство электрокаров для таксопарков и коммерческих организаций.

Еще один представитель списка проблемных марок по запчастям - компания Zotye. Она прекратила поставки на российский рынок в 2021 году. В России были представлены два кроссовера бренда - T600 и Coupa. С октября 2020 года Zotye не продала в РФ ни одного автомобиля.

Китайский бренд Haima также завершил продажи своих автомобилей в России. В марте 2026 года марка не реализовала в стране ни одного автомобиля, согласно статистике аналитического агентства "Автостат Инфо".

Продажи автомобилей Brilliance в России были остановлены в 2021 году. В 2020 году головная компания бренда, Brilliance Automotive Holdings, была признана в Китае банкротом. В России Brilliance предлагала устаревшие бензиновые модели, такие как V5 и H530, которые не могли конкурировать с более современными автомобилями.

Китайский автопроизводитель Hawtai прекратил бизнес в РФ в 2020 году. Процесс ликвидации его российского юридического лица - ООО "Хаотай Авто-Рус" - был официально запущен в 2025 году. До 2018 года автомобили Hawtai выпускались в России на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. На базе Hyundai Santa Fe выпускали кроссовер Boliger. Производились также седаны B21 на базе Hyundai Sonata NF. Все эти модели не стали успешными на рынке РФ.