Geely показала в Пекине "убийцу" Cybercab от Tesla

На открывшемся Пекинском автосалоне концерн Geely представил свой первый беспилотный вэн под названием Eva Cab, являющийся прямым конкурентом роботакси от Илона Маска. В отличие от детища Tesla китайский MPV имеет более просторный салон и внушительные габариты.

Geely Eva Cab будет обеспечивать четвертый уровень автономности. Этого удалось достичь благодаря 43 различным сенсорам и вычислительной мощности в 1400 Tops. По официальным данным, электроника беспилотника может принимать решения в три раза быстрее человека. Кроме того, роботакси будет способно ориентироваться в сложных дорожных условиях, таких как узкие сельские дороги и проезд через пункты оплаты на платных магистралях подобно опытному водителю.

Беспилотный вэн не имеет традиционных органов управления. Технические характеристики автомобиля пока не разглашаются, но известно, что он поступит в продажу уже в следующем году. Оператором парка роботакси станет китайская компания Cao Cao Mobility, которая входит в состав Geely, сообщает портал CarNewsChina.

