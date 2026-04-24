Падение на четверть: cможет ли Hongqi пережить кризис

Hongqi рассекретил 800-сильный внедорожник P567.

Пока все обсуждают 831 лошадиную силу и угловатый дизайн Hongqi P567, мало кто замечает тревожную цифру, стоящую за этой премьерой. Продажи старейшего китайского автобренда стремительно падают: в первом квартале 2026 года Hongqi поставил на внутреннем рынке 75 235 автомобилей — это на 25,3% меньше, чем годом ранее. Бренд, чьи лимузины когда-то возили исключительно партийную элиту, оказался в кризисе.

Именно поэтому P567 — не просто очередная новинка, а ставка на выживание. В Китае сейчас бум угловатых внедорожных гибридов: сегмент, где правят BYD, GWM и Chery, растет как на дрожжах. Hongqi, традиционно ассоциировавшийся с чопорными седанами, решил сбросить пиджак и надеть камуфляж. P567 построен на рамной конструкции с тремя блокировками дифференциалов — это прямой вызов не только соотечественникам, но и мировым «тяжеловесам» вроде Mercedes G-Class и Land Rover Defender.

Сможет ли 831-сильный монстр с запасом хода 1350 км спасти падающие продажи? Ответ на этот вопрос зависит не только от технических характеристик. Hongqi вложил 3,8 млрд юаней в производство P567, сократив выпуск других моделей. Это аванс, которого бренд, возможно, не мог себе позволить. Продажи в Китае стартуют до конца 2026 года, а затем новинка, если всё пойдет по плану, может добраться и до России. Время покажет, станет ли P567 «тяжелой артиллерией», которая переломит тренд, или просто красивым, но запоздалым выстрелом.

