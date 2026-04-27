Названы главные конкуренты нового Geely Coolray

Автостат: Geely Coolray составит конкуренцию Haval Jolion и Tenet T7. Поставки обновлённого кроссовера начнутся в конце апреля — начале мая, а сам старт продаж запланирован на май 2026 года. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По словам эксперта, китайская сборка нового Geely Coolray и его ценовое позиционирование между Belgee X50+ и Geely Cityray определят стартовую долю модели в 10−15% от продаж бренда. Рост показателя напрямую связан с объёмами поставок и доступностью автомобилей в дилерских центрах.

Шапринский считает, что обновлённый Geely Coolray может составить серьёзную конкуренцию таким моделям, как Haval Jolion, Tenet T7 и Geely Cityray. По его словам, главные отличия от Belgee X50+ — это интерьер и доступные цвета кузова.