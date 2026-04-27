Эксперт раскрыл причину быстрого износа тормозов в автомобиле

За последние годы заметно выросло число жалоб автовладельцев на быстрый износ тормозных колодок. Если раньше комплект выдерживал 40-50 тысяч километров, то сегодня нередко требует замены уже к 30 тысячам. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", почему колодки умирают вдвое быстрее.

Главной причиной ускоренного износа чаще всего становится не столько качество самих колодок, сколько режим эксплуатации. Влияет совокупность таких факторов, как городская езда в пробках, частые разгоны и резкие торможения, движение в стиле "старт-стоп".

При активном торможении фрикционный слой колодки постоянно работает на повышенных температурах, на его поверхности возникают микротрещины и зоны пригорания, в результате чего материал стирается неравномерно и значительно быстрее расчетного ресурса. Есть и еще более сложные условия, например, холмистая местность и затяжные спуски. В таких регионах без использования торможения двигателем, нагрузка на передние тормозные механизмы возрастает кратно, а срок службы и колодок, и дисков сокращается почти вдвое.

Существенную роль играет и выбор комплектующих. В настоящее время на рынке встречаются недорогие, несертифицированные тормозные колодки и подделки под известные бренды. Понятно, что снижение цены здесь достигается за счет более мягкого или нестабильного фрикционного материала. Такие изделия обеспечивают субъективно комфортное "мягкое" торможение, но при этом интенсивно стираются и нередко повреждают рабочую поверхность диска, формируя на нем борозды и ступеньки. В дальнейшем это требует либо проточки диска, либо его досрочной замены. Так экономия на колодках оборачивается более высокими затратами на восстановление всей тормозной системы.

Отдельный фактор - техническое состояние тормозных суппортов и направляющих. Большинство водителей недооценивают их влияние и взаимосвязь. При отсутствии регулярного обслуживания направляющие закисают, суппорт теряет подвижность, и колодка частично подклинивает, оставаясь в контакте с диском даже при отпущенной педали тормоза. В таком режиме узел работает с постоянным трением и перегревом, возникает характерный запах нагретых тормозов, а износ колодок и дисков идет ускоренными темпами даже при спокойной манере езды. Именно поэтому при диагностике авто с жалобами на слишком быстрый износ, мы в первую очередь проверяем состояние суппортов, пыльников, направляющих.

Главный прием для увеличения срока службы тормозной системы - диагностика при каждом ТО. Обязательна проверка остаточной толщины фрикционных накладок, подвижности элементов, состояния манжет. Также важно регулярное обслуживание тормозной системы. Ориентир - не реже одного раза в два года. Это интервал для замены тормозной жидкости, замены смазки направляющих и других необходимых работ по устранению недостатков, выявленных в ходе диагностики. Не стоит относиться к тормозам, как к расходнику, который нужно выжимать до полного износа. Это критически важный узел, требующий внимательного и планового ухода.

В минимальный регламент кроме самой замены колодок по мере износа входит обязательная ревизия и обслуживание суппортов. Проводится разборка, очистка, смазка направляющих специализированной термостойкой смазкой, далее - проверка целостности пыльников и свободного хода поршней. В большинстве случаев именно эта процедура позволяет существенно увеличить ресурс колодок и дисков.

На срок службы положительно влияет и спокойный стиль езды. Плавный разгон, заблаговременное снижение скорости перед светофорами, использование торможения двигателем на длинных спусках - все это позволяют снизить нагрузку на передние тормозные механизмы и увеличивают реальный ресурс колодок. Важно также правильно подбирать комплектующие. Советую ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и профессиональных автосервисов, избегать слишком дешевых предложений и самостоятельных покупок на маркетплейсах, - рассказал эксперт.