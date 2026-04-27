МВД предупредило о серьезном штрафе за просроченные права

МВД предупредило о штрафе 15 тысяч рублей за просроченные права.

Водительское удостоверение подлежит обязательной замене при истечении срока, изменении персональных данных или состояния здоровья, а также при утрате или повреждении. Управление автомобилем с просроченными правами грозит штрафом, отстранением от управления и эвакуацией машины на спецстоянку.

Пресс-центр Министерства внутренних дел России разъяснил правила обязательной замены водительских удостоверений. Как сообщили в ведомстве, заменить права необходимо в следующих случаях: истечение срока действия, изменение персональных данных владельца, непригодность удостоверения из-за износа или повреждения (когда сведения невозможно определить визуально). Также замена требуется при утрате, хищении или выявлении изменений в состоянии здоровья (включая ранее не диагностированные медицинские противопоказания к управлению).

В ответ на запрос ТАСС в МВД подчеркнули, что управление транспортным средством по правам с истёкшим сроком влечёт административную ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль нарушителя эвакуируют на специализированную стоянку, а водителя отстранят от управления. При этом, если гражданин не управлял машиной после истечения срока прав, никакой ответственности он не несет.

