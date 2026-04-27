Названы все проблемы Jetour T1 после 15 000 км

«За рулем» перечислил все проблемы на кроссовере Jetour T1 после 15 000 км.

Редакционный кроссовер Jetour T1 пробежал уже более 15 тысяч км, из них треть – за последние пару месяцев. Рассказываем, какие огрехи были замечены за это время.

Из-за формы передней кромки капота на ней быстро появляются сколы – владельцам рекомендуем сразу затянуть передок в прозрачную пленку;

Запорный механизм лючка бензобака склонен к обмерзанию и однажды в мороз отказался срабатывать вовсе – его стоит обработать загодя;

Боковые стекла в зоне видимости зеркал быстро закидывает грязью – стоит подумать о дефлекторах на двери.