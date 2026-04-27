Водителям рассказали о компенсации за рухнувшее на машину дерево

Если на транспортное средство упало дерево или его часть, ответственность за причиненный ущерб несет управляющая компания, обслуживающая территорию. Об этом Дмитрий Славнов.

Если автомобилист столкнулся с подобной ситуацией, первым делом на место происшествия следует пригласить участкового, который обязан зафиксировать факт повреждений. Параллельно автовладельцу необходимо самостоятельно сфотографировать повреждения и собрать контакты очевидцев, рекомендует эксперт.

«Далее участковый выдает отказ в возбуждении уголовного дела и постановление с перечисленными поврежденными деталями автомобиля. После этого необходимо сделать независимую экспертизу и отправить досудебную претензию в адрес управляющей организации, на балансе у которой находится дерево», — объясняет Славнов.

Юрист уточнил, что при оформлении полиса каско необходимо внимательно изучать условия покрываемых рисков. Если в договоре значатся только угон и прямой ущерб, то компенсацию от падения дерева страховая компания не выплатит. Если данный страховой случай прописан отдельным условием, возмещать стоимость ремонта будет страховщик, подытожил он.

Ранее автоблогер и журналист Олег Максимов поделился своим опытом эксплуатации кроссовера Jetour T2, который подвел в самый неожиданный момент. Кроме того, автомобилист пожаловался на дилера, который отказал в помощи.