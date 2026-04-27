Где быстрее всего ржавеют машины и как защитить кузов

С окончанием зимы и наступлением потепления российские автомобилисты всё чаще сталкиваются с последствиями агрессивного воздействия дорожных реагентов и влаги на кузов машины. Особенно сильно страдают колёсные арки, где коррозия развивается стремительно и может привести к дорогому ремонту. Хотя мелкие рыжие точки на лакокрасочном покрытии можно устранить локально, повреждения арок требуют комплексного подхода.

Весной положение усугубляется дождями и обилием мелкого щебня, который действует на кузов как наждак. По мнению экспертов, ключевой метод защиты — установка подкрылков. Они создают физический барьер, принимая на себя удары камней, влагу и химикаты. Если пренебречь такой защитой, коррозия может проявиться уже через год-два эксплуатации, особенно в регионах с суровыми зимами. Дополнительную пользу приносит антикоррозийная обработка: в сочетании с подкрылками она замедляет разрушение, предохраняет краску от сколов и снижает шум.

На фоне старения автопарка и активного использования реагентов интерес к подобным профилактическим мера растёт. Эксперты подчёркивают, что предотвращение коррозии куда дешевле кузовного ремонта, поэтому комплексная защита становится важным элементом эксплуатации автомобиля.