Сколько теряет в цене 5-летняя Mazda CX-30

Японский автопроизводитель Mazda выпустил компактный кроссовер CX-30 осенью 2020 года, и модель быстро завоевала популярность благодаря современному дизайну, динамичным ходовым качествам и высокому качеству сборки. Специалисты проанализировали, насколько сильно теряет в цене этот автомобиль за первые годы эксплуатации.

За три года активной эксплуатации Mazda CX-30 теряет около 23% от начальной цены, что в денежном выражении составляет примерно 4 812 долларов. Такой уровень обесценивания считается относительно низким для данного сегмента: многие конкуренты демонстрируют более существенное падение стоимости.

Например, у Hyundai Kona снижение цены за тот же период достигает порядка 30%, что заметно выше. Схожую динамику показывает и Subaru Crosstrek, который также теряет около 30% стоимости за три года. Таким образом, Mazda CX-30 сохраняет цену лучше ряда других моделей своего класса.

Прогнозы на более длительный срок показывают, что через пять лет эксплуатации стоимость CX-30 может уменьшиться на 36–40% от исходной. Однако реальная рыночная цена конкретного автомобиля сильно зависит от состояния кузова, пробега и истории обслуживания: экземпляры с минимальными повреждениями и небольшим пробегом будут стоить дороже.