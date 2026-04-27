Автоблогер пожаловался на бездействие дилера Jetour в ситуации с поломкой машины

Автоблогер и журналист Олег Максимов поделился своим опытом эксплуатации кроссовера Jetour T2, который подвел в самый неожиданный момент. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале «Бородатая езда». Кроме того, автомобилист пожаловался на дилера, который отказал в помощи.

Блогер записал видео с места происшествия, из которого следует, что ему пришлось остановиться на обочине из-за того, что из-под капота валил пар. Максимов подчеркнул: о том, что двигатель в машине перегрелся, автомобиль не сообщил ни звуком, ни индикацией. В подобной ситуации эксперт посоветовал сначала осмотреть транспортное средство, чтобы убедиться, что нет возгорания. После чего можно вызывать службу платной трассы (все произошло на платной дороге), услуги которой являются бесплатными.

«Нас грузят на эвакуатор и отвозят до ближайшего съезда. В этот же самый момент я выяснил, что для гарантийных автомобилей Jetour существует такая услуга, как Jetour Assistance. Они должны бесплатно доставить машину на эвакуаторе до ближайшего дилера, а мне вызвать такси и отправить домой. Я начал обзванивать дилеров», — рассказывает Максимов.

Однако почти везде он услышал отказ в приеме. Автомобилист подчеркнул, что система записи к дилерам со стороны самого Jetour никак не упрощена.

«Пока ждем эвакуатор, набираем воды в стакан и разбираемся, что, собственно, произошло. Заливаем в расширительный бачок, смотрим, что вода сначала не выходит, а затем льется бурным потоком из-под днища автомобиля. Заглядываем под капот и видим, что патрубок порвался и жидкость из него вытекает. Будем надеяться, что это единственная проблема, с которой я столкнулся, потому что сколько именно я ехал на перегретом двигателе, не знаю. Еще раз напомню, что Jetour никаким образом не сообщает о том, что его мотор перегрелся», — рассказывает блогер.

Эвакуатор приехал спустя пару часов, погрузил машину и отвез к дилеру. По словам Максимова, единственным, кто согласился принять Jetour T2, стал «Авилон». Автомобилист предположил, что все сложилось только благодаря личному знакомству с некоторыми его сотрудниками. Там автомобиль оперативно приняли, владельцу вызвали такси, и он наконец отправился домой.

