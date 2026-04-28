Назван способ солидно сэкономить на ремонте авто

Эксперт Хлебушкин раскрыл особенности ремонта роботизированной коробки передач.

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Обязательно ли при износе пакета сцеплений у роботизированной коробки передач менять модуль в сборе?

Нет, у преселективных роботов при износе менять весь дорогой блок двойных сцеплений в сборе, как правило, не обязательно.

Фрикционные кольца можно найти отдельно, что существенно снизит счет за ремонт коробки – примерно как в случае с «механикой» порой достаточно заменить ведомый диск сцепления, не трогая нажимной.

