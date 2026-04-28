Эксперты оценили стоимость авто у дилеров и частников

Дилеры готовы снижать цены, чтобы ускорить реализацию, сообщает ИА DEITA.RU.

Автомобили старше десяти лет, продаваемые дилерами в России, в среднем на 25% дешевле, чем аналогичные предложения от частных лиц. Аналитики провели сравнение объявлений за последние полгода, оценивая легковые машины сопоставимого качества.

Система аналитики сервиса сопоставляла предложения дилеров с объявлениями частников, выбирая машины той же марки, поколения, с близкими показателями возраста, пробега, истории ДТП и числа владельцев. После расчёта медианного соотношения цен выяснилось, что автомобильные дилеры предлагают более выгодные условия.

Среди лидеров по снижению цены у дилеров оказались Honda CR-V III (2006–2009), Hyundai Elantra IV (2006–2011) и Hyundai Sonata IV (2001–2012). Их стоимость у дилеров в среднем на 28% ниже, чем у частников. Также в пятерку вошли Ford Mondeo IV (2006–2010) с разницей в 26% и Volvo XC60 I (2008–2013) с 24 процентами снижением цены.

Для автомобилей возрастом до семи лет разница менее выражена. Skoda Rapid II (2020–2023) у дилеров дешевле на 6%, Volkswagen Polo VI (2020–2022) — на 5%. Hyundai Solaris II (2020–2022) и Kia Rio IV (2020–2022) подешевели на 3%, а Kia K5 (с 2019 года) — на 2%.

Как уточняют "Известия", частные продавцы часто ориентируются на завышенные цены новых машин из-за их дефицита. Кроме того, у частных лиц нет острой необходимости быстро продать автомобиль. Для дилеров же важна высокая оборачиваемость, поскольку затянувшаяся продажа означает убытки.