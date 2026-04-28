Стоит ли переживать из-за возможного ухода Chery из России

На "Деловом завтраке" в "Российской газете" президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал о том, стоит ли владельцам автомобилей Chery переживать из-за возможного ухода марки из РФ.

Chery формально никуда не собирается, но мы видим: то одна ее модель закончится у дилеров, то другая. Стоит ли владельцам автомобилей этой китайской марки переживать?

Алексей Подщеколдин: У компании Chery есть планы на другие международные рынки. С Land Rover идет какая-то кооперация. Концерн выходит в ЕС, Южную Америку. И вот они сейчас абстрагируются от бренда, который будет работать по всему миру. Смотрите, тот же BYD же вообще не пришел к нам именно потому, что это лидер по продаже электрических автомобилей и в мире, и в Китае. Или SAIC, MG, допустим, MG очень неплохо продаются в Европе, в Турции. И они тоже на наш рынок не зашли. Так что китайцы, несмотря на то, что, в общем-то, индифферентно относятся к санкциям, все равно учитывают ограничения, которые есть сейчас.

Но для российского покупателя не столь важно, что Chery уменьшает активность в РФ?

Алексей Подщеколдин: Для покупателя, скорее всего, да. Мы видим, что группа AGR сейчас собирает машины Tenet на базе Chery. Офис же Chery - я разговаривал с руководителем буквально месяц назад - никуда не исчезает. Он просто сокращается и будут заниматься обслуживанием. То есть Chery будет поставлять запасные части, будет сотрудничать с Tenet, но все равно это будет пока отдельная структура. Потому что Tenet - это уже российско-китайский проект. Chery же - чисто китайский бренд.

Бояться владельцам не надо. Но должен быть закон, чтобы каждый производитель здесь нес определенные гарантии перед покупателями. Вот Lifan ушел, и все. Сейчас 170 тысяч автомобилей, вы из запчастей ничего не купите. Поэтому важен закон, который мы продвигаем - ответственность производителей за выпущенные машины. Надеюсь, что в РФ удастся в течение года-двух его принять. Тогда действительно не надо будет переживать покупателям за то, что производитель ушел, а запчасти они не могут купить.