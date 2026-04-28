Маленькие Audi уходят в историю

Audi окончательно закрывает главу доступных моделей. В конце апреля 2026 года с конвейера одновременно сходят Audi A1 и Audi Q2 — компактный хэтчбек и городской кроссовер, которые долгие годы служили «входным билетом» в мир бренда.

Решение не стало сюрпризом: курс на премиализацию и рост маржинальности Audi взяла уже давно. И в этой логике компактные модели, особенно в условиях ужесточающихся экологических норм вроде Euro 7, постепенно теряли смысл.

Уход с результатом

История Audi A1 получилась вполне успешной. С момента дебюта в 2010 году модель разошлась тиражом почти 1,4 млн экземпляров. Построенная на базе Volkswagen Polo, она пережила несколько итераций — от трёхдверок до «заряженных» версий и псевдовнедорожных модификаций. Но со временем интерес к сегменту стал угасать, и модель постепенно ушла в тень.

Похожая судьба у Audi Q2. С 2016 года он нашёл почти 900 тысяч покупателей и стал заметным игроком в Европе, включая “горячую” версию SQ2. Но и здесь рынок изменился: компактные кроссоверы уступают место либо более крупным моделям, либо электрическим альтернативам.

Заводы не пустуют

Закрытие A1 и Q2 — это не просто «минус две модели», а перераспределение производственных ресурсов. Освободившиеся мощности в Мартореле и Ингольштадте пойдут под новые проекты концерна, включая электромобили на платформе MEB.

В частности, на горизонте уже обозначены такие модели, как будущие Volkswagen ID.3-родственные проекты и компактные электрокары от Cupra.

Возвращение A2 — но в другой реальности

Главная интрига — преемник философии доступных Audi всё же появится, но в ином формате. Речь о Audi A2 e-tron — электрической компактной модели с явным нео-ретро-отсылом к оригинальной A2 начала 2000-х.

Она будет построена на базе современных электрических платформ, родственных Cupra Born и Volkswagen ID.3, и предложит более высокую посадку и характерный «капсульный» силуэт. По сути, Audi не отказывается от компактного сегмента — она просто пересобирает его под новые требования рынка.

Конец эпохи доступного входа

Уход Audi A1 и Audi Q2 — это символический момент. Бренд окончательно отказывается от роли «премиума с доступным входом» и делает ставку на более дорогие и технологичные автомобили.

И в этой новой системе координат компактность больше не означает доступность. Теперь она должна быть электрической, цифровой и — что важно — прибыльной.