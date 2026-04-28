Водителям рассказали о минусах подержанного Land Rover Discovery Sport

"За рулем" раскритиковал Land Rover Discovery Sport за капризные двигатели. Эксперты журнала «За рулем» проанализировали типичные неисправности и слабые места кроссовера Land Rover Discovery Sport, который продается на вторичном рынке от 2 миллионов рублей. Несмотря на крепкую подвеску и не ржавеющий кузов, модель имеет множество серьезных недостатков.

Главный минус — дорогое содержание. Discovery Sport, по оценке издания, очень дорог в содержании и ремонте. При этом шумоизоляция у него лишь посредственная, а материалы салона неоднородны — высококачественные соседствуют с жестким пластиком, который раздражает посторонними звуками.

Большинство машин на рынке — с дизелями. Лучший и самый ресурсный — старый 2.2 (150 л.с.) разработки Peugeot, но его ставили только до 2016 года. Пришедшие ему на смену двигатели 2.0 серии Ingenium (150−240 л.с.) страдают быстрым износом балансирного вала и цепи ГРМ, разжижением масла топливом (из-за сажевого фильтра) и попаданием абразива в цилиндры через клапан EGR, что ведет к механическим повреждениям.

Бензиновые моторы не лучше: ранний 2.0 Ecoboost известен разрушением впускного трубопровода, прогаром поршней из-за детонации и масложором. Сменивший его 2.0 Ingenium имеет слабый привод ГРМ, ненадежные фазорегуляторы и маслонасос. Ресурс всех моторов, кроме дизеля 2.2, — около 250 тысяч км.

Девятиступенчатый автомат ZF 9HP48 плохо переносит пиковые нагрузки, вызывающие перегрев и ускоренный износ мехатроники. Теплообменник быстро засоряется. В целом агрегат выдерживает около 200 тысяч км, после чего требуется переборка с заменой втулок, прокладок и фрикционов.

Из электроники чаще всего хандрят камеры внешнего обзора. Много претензий к неудобной медиасистеме с простецкой графикой. Также встречаются запотевание задних фонарей и отказ предпускового подогревателя Webasto. В гарантийный период у разных владельцев выходили из строя радиатор, дворники, турбокомпрессор и рулевая рейка.