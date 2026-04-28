NSCAR начала обработку тревог контроля водителя в диспетчерском центре

13 апреля 2026 года компания NSCAR сообщила о внедрении регламентированной обработки тревог от камер контроля состояния водителя через диспетчерский центр. Обработка событий выполняется в сервисе дистанционного мониторинга транспорта NSCAR.online.

© РБК. Компании

Камеры контроля состояния водителя, также обозначаемые в отрасли как DSM, устанавливаются в кабине транспортного средства и фиксируют события, связанные с поведением человека за рулем. К таким событиям относятся признаки усталости, отвлечение от дороги, разговор по телефону, курение, а также закрытие или изменение положения камеры.

После фиксации события информация передается в сервис NSCAR.online и поступает специалистам диспетчерского центра. Их задача — проверить фото- и видеоматериалы, отделить ложные срабатывания от ситуаций, требующих внимания, классифицировать тревоги и подготовить отчетность для ответственных сотрудников автопарка.

В компании отмечают, что отдельное значение имеет обработка тревог, связанных с закрытием камеры. Если устройство не видит водителя, система не может корректно фиксировать другие события, включая признаки усталости или отвлечения. Поэтому такие тревоги рассматриваются как значимые для контроля рисков на линии.

Новый регламент обработки тревог предназначен для автопарков, эксплуатирующих грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику и другие виды коммерческого транспорта. По данным NSCAR, такая модель работы особенно актуальна для дальних рейсов, пассажирских перевозок, логистических маршрутов и эксплуатации техники на объектах, где состояние водителя влияет на безопасность движения и непрерывность работы транспорта.

Диспетчерский центр работает как часть единой системы дистанционного мониторинга. В нее входят оборудование в кабине транспортного средства, передача тревожных событий в NSCAR.online, проверка поступающих данных специалистами и формирование отчетов по итогам смены или заданного периода.

В NSCAR связывают развитие этого направления с ростом интереса транспортных предприятий к инструментам, которые позволяют анализировать не только сам факт тревожного события, но и обстоятельства его возникновения.