Через три года какой пикап дешевле: Ford F-150 или Chevrolet Silverado

Аналитики сравнили, как меняется рыночная стоимость пикапов Ford F-150 и Chevrolet Silverado после трех лет эксплуатации, и пришли к неоднозначным выводам. Согласно исследованиям iSeeCars, за этот период Chevrolet Silverado теряет в цене 39,7%, а Ford F-150 — 37,9%. Однако данные CarEdge показывают обратную картину: у Silverado снижение составляет 43%, тогда как у F-150 достигает 50%. Нюанс заключается в комплектации: базовые версии Ford сохраняют стоимость лучше, а вот в премиум-сегменте лидирует Chevrolet. Состояние машины перед продажей также играет ключевую роль — уход и отсутствие дефектов могут существенно повысить итоговую сумму. Подробности — Об этом сообщает издание speedme.ru.

Разница между двумя моделями зависит не только от общего показателя, но и от конкретной модификации. Для бюджетных версий (STX, Work Truck) Ford F-150 демонстрирует явное преимущество, тогда как топовые варианты Silverado (LTZ, Platinum) значительно опережают King Ranch и Limited у Ford по остаточной стоимости. Таким образом, выбор между этими пикапами требует учета как общей статистики, так и предполагаемой комплектации.