Пять забытых брендов: почему владельцы Lifan и Zotye остались без запчастей

Наиболее массовый из «потеряшек» — Lifan. После банкротства в 2020 году и ухода в 2022-м компания сменила профиль, полностью переключившись на производство электрокаров для коммерческого сектора. Владельцам бензиновых моделей рассчитывать на поддержку завода теперь не приходится. Чуть раньше, в 2021-м, поставки в Россию прекратила Zotye, не реализовавшая за последние годы ни одной новой машины. Найти запчасти на кроссоверы T600 и Coupa сейчас почти невозможно.

© runews24.ru

Особенно остро проблема проявляется при поиске кузовных деталей, элементов салона и блоков управления. «Запасные части для этих автомобилей приходится ждать от нескольких недель до нескольких месяцев, а иногда их можно найти только на разборках или через сложные схемы частного ввоза», — поясняют эксперты.

В зоне риска также Brilliance (обанкротилась в Китае еще в 2020-м), Haima (ушла весной 2024-го) и Hawtai (ликвидировал юрлицо в РФ в 2025-м). Для авторынка это стало болезненным уроком: погоня за дешевизной обернулась для тысяч россиян «недвижимостью» на колесах, которую невозможно починить без колоссальных затрат.

Напомним, что РОАД предложила ввести уголовную ответственность за скручивание пробега.