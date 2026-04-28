Оценены перспективы ухода Chery из России

Владельцам автомобилей не стоит бояться перспективы ухода компании Chery с российского рынка. Такой вывод сделал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, рассуждая о перспективах китайского бренда. Его слова приводит «Российская газета».

Эксперт согласился, что для покупателей не столь важно, что компания сокращает активность в России. Подщеколдин подчеркнул, что офис Chery никуда не исчезнет.

«Он просто сокращается и будет заниматься обслуживанием. То есть Chery будет поставлять запасные части, будет сотрудничать с Tenet, но все равно это будет пока отдельная структура. Потому что Tenet — это уже российско-китайский проект. Chery же чисто китайский бренд», — прокомментировал эксперт.

Глава РОАД полагает, что водителям нечего бояться. Однако, уверен он, в стране нужно принять закон, который обязывал бы производителей давать определенные гарантии покупателям.

«Тогда действительно не надо будет переживать покупателям за то, что производитель ушел, а запчасти они не могут купить», — подытожил Подщеколдин.

С начала года с российского рынка убрали ряд моделей производителя. Из цифровых каталогов и прайс-листов официальных дистрибьюторов исчезли две модели Chery — Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max. Кроме того, покупатели больше не найдут паркетники Bestune T77 и Т55, кроссоверы Baic X35 и X7, Jetour X50 и X70 и компактный GAC GS3.