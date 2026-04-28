Как правильно обращаться со сцеплением, чтобы не попасть на дорогой ремонт

Автомеханики предупреждают: типичные ошибки при работе со сцеплением могут привести к серьезным финансовым потерям. В интервью изданию SPEEDME специалист Алексей Степанцов объяснил, что неправильное использование педали сцепления ускоряет износ диска и коробки передач.

По словам эксперта, многие водители, даже управляя современными авто, допускают распространенные промахи. Например, длительное удержание педали в полувыжатом состоянии оправдано лишь при трогании или медленных маневрах — после начала движения ее следует отпускать полностью. Если этого не делать, фрикционные накладки перегреваются, диск проскальзывает, из-за чего появляется запах гари и износ ускоряется, что в итоге требует замены всего сцепления.

Резкие старты при частично выжатой педали тоже вредны: возникает сильная разница между оборотами двигателя и трансмиссии, а при соединении валов нагрузка достигает максимума. Это приводит к быстрому износу как диска, так и корзины. Особенно опасно неполное выжимание при переключении передач — страдают синхронизаторы, сначала затрудняется включение, а затем появляются шум и хруст.

Влияют на ресурс и мелочи: неудобная обувь или коврик могут блокировать полный ход педали. Водитель думает, что выжал ее до упора, но на самом деле размыкания не происходит, что постепенно изнашивает синхронизаторы и увеличивает люфты. Эксперт напоминает: сцепление — хоть и расходник, но дорогой. Соблюдение простых правил — полный выжим педали, исключение постоянного контакта ноги, отказ от резких стартов — способно значительно продлить его срок службы и уберечь от крупных трат.