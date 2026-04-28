Названы минусы белорусского седана Belgee S50

«За рулем» перечислил 3 серьезных недостатка белорусского седана Belgee S50. Этот автомобиль — Geely Emgrand четвертого поколения, собранный под Минском по полному циклу (со сваркой и окраской). От донора его отличают отсутствие световой полоски между задними фонарями да собственные эмблемы по кругу, сообщает «За рулем».

Первый и главный недостаток — слабая динамика. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 122 л.с., что по нынешним временам очень мало. В поездках по трассе с полной загрузкой или в горку обгоны фур требуют от водителя собранности и предварительного просчета, отмечает журнал.

Второй минус — эргономические странности: руль регулируется и по высоте, и по вылету, но диапазон настроек маловат, поэтому удобная посадка подходит не всем. Эксперты советуют обязательно совершить тест-драйв до покупки.

Третий недостаток — пластик в салоне: как отмечает издание, «сосед на Логане будет иметь примерно такой же пластик в салоне». Это утилитарный автомобиль, а не премиум. Также стоит учитывать клиренс 151 мм (честный, но не для бездорожья) и заднюю балку вместо многорычажки — это дешевле в обслуживании, но влияет на комфорт.

Итог: Belgee S50 не подойдет тем, кому нужна машина на 150+ сил. За такими моделями придется идти далеко за 2 млн рублей, тогда как S50 стоит от 1,9 млн без учета скидок.