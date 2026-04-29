Названы три лучших подержанных кросс-универсала за 1,8 млн рублей

По итогам сравнения неожиданным лидером признан Volvo V40 Cross Country 2015−2016 годов. Журналист издания Александр Виноградов выбрал модели в том же ценовом сегменте, которые могут составить конкуренцию российским машинам с подобным кузовом.

© Motor.ru

По итогам сравнения неожиданным лидером признан Volvo V40 Cross Country 2015−2016 годов. Этот премиальный автомобиль оказался самым свежим в тройке и наиболее близким к Lada Iskra по габаритам. Его бензиновый турбомотор (152 л.с.) считается надежным, хотя специалисты советуют регулярно менять жидкость в вариаторе каждые 60 тыс. километров и следить за системой охлаждения. Главный недостаток — отсутствие полного привода.

Второе место занял Subaru XV первого поколения (2016−2017 гг.) с 2-литровым оппозитным двигателем (150 л.с.) и вариатором. Модель ценят за надежный полный привод, но приходится мириться с масложором с первых километров, дешевыми материалами салона и тонкой краской. Вариатор требует строгой замены жидкости каждые 60 тыс. километров.

Третьим стал Skoda Octavia Scout примерно 2014 года выпуска с турбомотором 1.8 (180 л.с.) и роботом DSG DQ250, который считается надежным. Основная проблема — возраст автомобиля и потенциально высокий пробег. Эксперты советуют проверять двигатель на течи антифриза и состояние цепи ГРМ, а также менять жидкость в муфте Haldex каждые 60 тыс. километров.

Читайте также: - Милицейскую «трешку» за 7,5 млн рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону - Xiaomi представила новый кроссовер мощнее и доступнее базового Macan - BMW создала эксклюзивное купе в честь супербайка