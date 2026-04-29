Lada Azimut может стоить от 1,9 млн до 2,8 млн рублей

АвтоВАЗ назвал точные сроки начала выпуска первого в современной истории бренда кроссовера - Lada Azimut. "Российская газета" собрала интересные факты об этой долгожданной новинке и выяснила у экспертов, сколько она может стоить, с кем будет конкурировать и кто ее будет покупать.

Как рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, Lada Azimut встанет на конвейер в Тольятти в сентябре 2026 года. В ближайшее время модель должна пройти официальную государственную сертификацию. Пока же 100 кроссоверов активно тестируются. Специалисты проверяют работу узлов и агрегатов, включая тормозную систему, рулевое управление, работу элементов шасси и так далее.

Lada Azimut впервые показали в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда руководитель отечественного автогиганта заявил, что Lada Azimut будет дешевле рыночных аналогов, но несколько дороже остальных моделей Lada.

Одним из конкурентных преимуществ станут редкие, а в ряде случаев и вовсе уникальные для массового сегмента опции. Например, новая модель получит подогрев передних боковых стекол. Анонсированы также и ранее не применявшиеся на моделях Lada решения, такие как электронный "ручник", функция автоматического удержания автомобиля на месте AutoHold, панорамная крыша, мультимедийный функционал голосовых команд, а также нейросеть GigaChat, с помощью которой можно будет, к примеру, дистанционно оплачивать парковку и заправку.

Безопасность - во главе угла

В начале апреля Lada Azimut успешно прошел как заводские испытания на безопасность, так и тестирование по более строгим международным стандартам. Внутренние заводские испытания включали более ста разнообразных проверок, в том числе фронтальный и боковой краш-тесты, имитация бокового удара о столб и моделирование наезда сзади. О защите экипажа в новом кроссовере радеет обширный комплекс активных и пассивных технологий.

Уже в базовой комплектации модели предусмотрены две фронтальные подушки безопасности, ремни безопасности с креплениями, прошедшими жесткие испытания на прочность, крепления ISOFIX для надежного крепления детских кресел. ABS, EBD (система распределения тормозных усилий), BAS (система помощи при экстренном торможении), ESC (система курсовой устойчивости), TCS (система контроля тяги, предотвращающая пробуксовку при разгоне), и HSA (система помощи при трогании на подъеме), и ассистент спуска с горы. Разумеется, предусмотрен и блок экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", а в более богатых комплектациях может быть доступна система контроля слепых зон.

Технологическая основа

За основу архитектуры Lada Azimut взята модифицированная платформа Lada Vesta. При этом инженеры разработали для модели 996 новых и усовершенствованных компонентов, включая кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску. Специально для производства Lada Azimut была внедрена лазерная сварка, которая используется для соединения деталей панорамной крыши.

На старте продаж будут доступны два обновленных бензиновых двигателя от Vesta: 1,6 л (120 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 1,8 л (132 л.с.) в связке с вариатором, привод будет передним, что предопределено платформой. В перспективе планируется расширение моторной гаммы за счет турбоагрегата мощностью около 150 л.с. в паре с гидромеханическим "автоматом".

Важно отметить, что подавляющее большинство компонентов автомобиля производится в России. Так, компания "Итэлма" разрабатывает и поставляет для кроссовера цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс, контроллер системы климат-контроля и различные вспомогательные электронные модули. Новая программная платформа для мультимедиа Lada Azimut разработана при участии ведущего российского банка. Среди прочего эта цифровая архитектура включает виртуального ассистента на базе нейросети GigaChat, навигацию на картах 2ГИС, музыкальный сервис "Звук" и возможность онлайн-оплаты топлива через сервис "Заправить авто".

Комментарии

Сколько может стоить Lada Azimut

Петр Баканов, автомобильный эксперт:

- Думаю, что ценовой коридор на новую модель не должен выходить за пределы стоимости Lada Aura. А это примерно 1,9 млн рублей - 2,8 млн рублей.

Целевая аудитория модели вряд ли будет готова отдать за новый кроссовер больше 3 млн рублей. Комфортным же для клиентов стал бы диапазон 1,7 млн - 2,5 млн рублей. Тогда бы многие не смотрели бы другие машины в этом сегменте. Конкурентам просто было бы нечем крыть, кроме как, может быть, большим оснащением.

В соперниках же - целая плеяда кроссоверов, которые как выпускаются в России, так и привозятся. Это и "Москвич 3", и Tenet T4, и Haval Jolion, и отчасти Haval M6, и Jetour Dashing, и Omoda C5, и новый Jaecoo J6, и, конечно, Belgee X50+, и Geely Cityray в базовых версиях.

Что касается целевой аудитории, отчасти это будут люди, которые уже знают бренд Lada. Они ездили, к примеру, на Lada Vesta, и вот пришел черед обновиться. Но, на мой взгляд, по большей части это будут покупатели, нацеленные на приобретение компактного кроссовера (типа Tenet T4) и ищущие какие-то альтернативы.

Юрий Тимкин, обозреватель "За рулем":

- Кроссовер Lada Azimut построен на модернизированной платформе от Vesta и, соответственно, относится к сверхпопулярному сегменту В+. Здесь самые прочные позиции у Belgee X50, которому сейчас на смену приходят обновленная версия Х50+, Tenet T4 и Haval Jolion. Разумно предположить, что по цене Lada Azimut будет подстраиваться под них.

С базовым двигателем 1,6 литра (120 л.с.) стоимость может составить около 2 млн рублей.

С более производительным мотором 1,8 литра (132 л.с.) планка будет повыше, в районе 2,3 млн рублей, а с полным набором оборудования - уверенно превысит 2,5 млн рублей. Основу целевой аудитории составят горожане. Сельских жителей будет отпугивать отсутствие полного привода.