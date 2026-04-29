ГАЗ-51 был самый массовый грузовик СССР: чем он интересен

Это был самый массовый грузовик СССР — а чем еще он интересен?
«За рулем» рассказал о роли советского грузовика ГАЗ-51.
В 1946 году, 80 лет назад, Горьковский автомобильный завод, носивший тогда имя В. М. Молотова, выпустил 3136 серийных грузовиков ГАЗ‑51.
К новинке быстро приклеились шутливые названия «Полста первый», а также «ГАЗ пятьдесят раз».
Грузовик продержался на конвейере до апреля 1975 года! Всего было выпущено более трех миллионов машин различных модификаций. По советской документации ГАЗ‑51 производили в Польше, Северной Корее и Китае.
