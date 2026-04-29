Какие советы из интернета выведут мотор из строя

Fit Service назвал 4 вредных мифа из Сети, которые разрушают моторы. Высокое давление наддува и жесткие экологические нормы делают современные турбодвигатели уязвимыми перед народными лайфхаками. Об этом журналу Motor рассказал техдиректор международной сети автосервисов Fit Service.

© Motor.ru

«Один из распространенных вредных советов — сел и поехал, авто не требуют прогрева. Для турбомотора опасен резкий разгон после запуска. Пока масло холодное, оно не успевает дойти до подшипников турбокомпрессора. Могут появиться задиры на валу, люфт, утечка масла. Правильный алгоритм — 15−30 секунд на холостых оборотах, затем плавное движение до выхода на рабочую температуру», — сказал Родионов.

Еще одна плохая подсказка — игнорировать охлаждение после нагрузки. После долгой езды на высоких оборотах масло находится на грани коксования. Если заглушить двигатель сразу, остатки масла запекаются, образуя нагар.

Это ведет к ухудшению смазки, разрушению подшипников и заклиниванию турбины. Появляется потеря мощности и свист под капотом. Чтобы избежать этого, надо дать мотору поработать 1−2 минуты после поездки.

Интернет полон рекомендаций менять масло через 15 тысяч км, как указано в мануалах. Но эти цифры даны для идеальных условий. В российских реалиях масло быстрее теряет вязкость и окисляется.

Для турбомоторов это критично. Деградация масла бьет по подшипникам турбины, коленвалу и поршневой. Для большинства турбомоторов в России безопасный интервал — 7−8 тыс. км, а для активно эксплуатируемых машин или такси — 5−7 тыс., отметил эксперт.

В сети советуют прошивку, которая поднимет давление наддува. Но увеличение наддува даже на 0,2−0,3 бара ведет к росту нагрузки на шатунно-поршневую группу и повышает температуру.

На современных моторах такой апгрейд ускоряет износ, провоцирует детонацию и перегрев поршней, предупредил специалист. При грамотном обслуживании турбомотор способен пройти 200−300 тыс. км без капремонта. Но если следовать лайфхакам из сети, он наступит намного раньше.

