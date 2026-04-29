Mercedes Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

Автомобиль российского певца выставили на продажу за миллиард рублей. Соответствующая информация появилась на сайте auto.ru.

Речь идет о Mercedes-Benz Viano Extra Long L3 I (W639), который, согласно объявлению, принадлежит Филиппу Киркорову. Отмечается, что машина 2008 года выпуска имеет пробег более 170 тысяч километров и сменила четырех или более владельцев.

«Просим относиться серьезно и с уважением. Из-за своей уникальности и истории. Такие авто — редкость на просторах интернета», — говорится в описании.

