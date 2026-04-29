Какие нюансы имеют авто глобальных брендов китайской сборки

Российский рынок автомобилей активно пополняется японскими брендами, но собранными в Китае. Mazda и Toyota широко представлены и востребованы в нашей стране, о чем свидетельствуют показатели продаж. За первые три месяца 2026 года цифры значительно выросли.

Однако специалисты "Автовзгляда" настроены скептически и нашли несколько существенных отличий между оригинальными японскими версиями и их китайскими аналогами.

Во-первых, по их словам, версии японских автомобилей из КНР часто имеют проблемы с электроникой. Например, соединение телефона с CarPlay может быть затруднено и сопровождаться "багами", а беспроводная зарядка может приводить лишь к нагреву устройства.

Во-вторых, шумоизоляция. Акустические характеристики оставляют желать лучшего. Двери и отделка салона также вызывают нарекания.

Отдельная проблема - это узлы и агрегаты. Механики отмечают разницу в толщине металла и ресурсе деталей и сетуют, что ресурс сложных технических агрегатов в некоторых случаях ниже, чем у оригинальных версий.

Впрочем, несмотря на некоторый скепсис экспертов, можно отметить, что в большинстве своем сильных различий в сборке между странами нет, и дефекты, которые могут обнаружить у машин из КНР, не редко встречаются и у машин из США или Европы. Кроме того, массовые отзывные кампании по всему миру, которые объявляют глобальные производители, прекрасно свидетельствуют о том, что не только место сборки "красит" машину, но в первую очередь качество исполнения, инженерных решений, а главное - качество самих запчастей.

